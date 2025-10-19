Ein besonderes Highlight im Jubiläumsjahr ist das deutsch-französische Partnerschaftskonzert mit dem „Orchestre Symphonique de Pessac“ und dem Göppinger Jugendsinfonieorchester.

Das Göppinger Jugendsinfonieorchester und das Orchestre Symphonique de Pessac der französischen Partnerstadt konzertieren am Sonntag, 19. Oktober 2025, 17.00 Uhr, gemeinsam in der Stadthalle Göppingen. Nachdem das Göppinger Jugendsinfonieorchester der Jugendmusikschule im

vergangenen Jahr mit großem Erfolg im Salle Bellegrave Pessac konzertieren durfte, freuen sich die jungen Musikerinnen und Musiker nun auf den Gegenbesuch des „Orchestre Symphonique de Pessac“ der französischen Partnerstadt vom 18. bis 21. Oktober 2025 in Göppingen. Ein besonderes Highlight der internationalen Jugendbegegnung im Jubiläumsjahr "25 Jahre Städtepartnerschaft Göppingen - Pessac" ist das deutsch-französische Partnerschaftskonzert in der Stadthalle Göppingen. Auf dem Programm stehen u.a. Orchesterwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, Johannes Brahms und Arturo Márquez. Gefördert wird die Veranstaltung von der Kreissparkasse Göppingen.