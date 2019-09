× Erweitern copyright by bigvent Eventagentur Die Party - das Megaevent des Jahres in Metzingen.

DIE PARTY wird das Megaevent des Jahres in Metzingen! Feiert auf zwei Floors + Outdoorbereich mit YouNotUs, Topic und weiteren DJs in einer außergewöhnlichen Location...

Seid gespannt auf das offizielle Afterevent des MudMates-Lauf und „Die Party“ des Jahres in der Umgebung Metzingen/Reutlingen/Tübingen/Stuttgart!

Am 21.09. öffnen wir ab 21 Uhr die Tore zu zwei grandiosen und außergewöhnlichen Floors in einer einzigartigen Location. In der Motorworld Manufaktur Metzingen wird in dieser Nacht ein nie dagewesenes Event stattfinden.

Auf dem Mainfloor, der großen Schmiederhalle, wird Euch so richtig eingeheizt von:

- YouNotUs live mit Trompeter - ihr aktueller Song "Narcotic" ist gerade überall zu hören und sie sind die Durchstarter des Sommers!

- Topic - seine Songs wie "Home" zusammen mit Nico Santos, "Perfect" und ganz aktuell "Let us Love" kennt man ebenfalls aus Funk & Fernsehen...

- Katya Ostrovski & Live Saxophonistin Alina - diese beiden Mädels werden den Floor ebenfalls so richtig einheizen und und komme extra aus der Ukraine nach Deutschland...

Auf dem Second-Floor, der mittleren Schmiede, sorgen top-erfahrene DJs aus dem mulitoDJs-Team für den richtigen Sound und einzigartigen Mix für eine unvergessliche Partynacht. Was genau gespielt wird, entscheidet das Publikum per Onlineabstimmung in Facebook & Instagram!

Übrigens unser Outdoorbereich, auf dem es die ganze Nacht Foodtrucks und eine Bar gibt, ist bereits von 17:00 - 20:45 Uhr für alle (auch unter 18 Jahren) geöffnet und wir sorgen mit chilligen Beats für beste Laune. Ideal für alle MudMates-Läufer und Zuschauer, die die Zeit bis 21:00 Uhr überbrücken wollen. Eintritt: Für alle mit Ticket kostenfrei, für alle ohne Ticket nur 3,- € (Kinder/Jugendliche bis 14 Jahren kostenfrei).

Tickets auf: www.Die-Party.com

Bleibt auf jeden Fall Up2Date und followt uns für alle aktuellen Infos:

Facebook.com/DiePartyDeutschland

Instagram/die_party