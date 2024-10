Party Chor Konzert 2024

Das erfolgreiche Mitsing-Projekt mit mehr als 120 Sängerinnen und Sängern geht in die 4. Auflage.

Seid dabei, wenn wir Sinsheim in eine Party-Zone verwandeln! Am Samstag 09. November 2024 rockt unser Party Chor die Bühne der Dr.-Sieber-Halle und sorgt für fetzige Stimmung, die euch garantiert vom Hocker reißt. Freut euch auf eine spaßige Mischung aus deutschen Pop-, Rock- und Schlager-Hits. Egal ob jung oder alt, hier bleibt keiner still stehen! Mitsingen und Tanzen ist ausdrücklich erwünscht. Kommt vorbei und erlebt einen unvergesslichen Abend voller Musik, guter Laune und einer tollen Show. Schnappt eure Freunde und feiert mit uns die besten Songs, die Deutschland zu bieten hat.

Wir zählen auf euch - je mehr, desto besser.