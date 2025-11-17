Party // Y2K Throwback

Es geht weiter!! RemmiDemmi lebt! Wir feiern die ultimative THROWBACK-Party!

Die 2000er haben angerufen und wollen ihre Hits zurück. Wir schwelgen in Erinnerungen ans neue Jahrhundert. Also holt eure Nieten-Gürtel, Pali-Tücher, Tamagotchis, Gameboy Color und Nokia 3310 raus und los gehts!

Wer erinnert sich noch an die großen Hits von Deichkind, Jan Delay, 50 Cent, Shakira, Avril Lavigne, Die Ärzte, Billy Talent, Lady Gaga, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel und nicht zu vergessen die Highlights aus der goldenen Ära der Castingshows!

Lasst die Finger von Emanuela und kommt in die Kammer!

Behaltet auch unserer Facebook-Seite im Blick, da gibt es Gästelistenplätze abzusahnen!

PRÄSENTIERT VON // Aprovis Energy Systems // Autohaus Oppel // Landwehr-Bräu