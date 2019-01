Partyband Diet Dope rockt das Vier Per

Guter Groove und starke Stimmen: Diet Dope rocken im Esslinger Vier Peh

Diet Dope

Vier Jahrzehnte Rock- und Popgeschichte in veränderlichen Bestandteilen bietet die Partyband Diet Dope in einer Kombipackung aus Gitarren, Bass, Drums und mehrstimmigem Gesang. Mit großer Bandbreite sowie freundlicher Unterstützung von Bruno Mars, Green Day, The Police, Juanes, Tim Bendzko, Backstreet Boys, Prince, Mando Diao, Robbie Williams, AC/DC, Daft Punk, den Ärzten und zahlreichen weiteren Ikonen, serviert die Formation einen musikalischen Mix, der die Ohren verwöhnt, aber eindeutig auch aufs Tanzbein zielt. Dabei kleidet die Band mit ihren drei hervorragenden Lead-Vokalisten jede Nummer in ein ganz eigenes Gewand, roter Faden ist der gute Groove: „All That She Wants“ von Ace of Base wird zur satten Rocknummer, „Seven Nation Army“ von den White Stripes atmet plötzlich Sixties Soul und „So Lonely“ von Police schüttelt die Dreadlocks à la Bob Marley – bloß nachspielen wäre langweilig. www.dietdope.de