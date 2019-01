Partyblues - 30 Jahre Covershow live

× Erweitern Partyblues

Was haben die größten Hits von ACDC, Queen, Robbie Williams, Abba, Adele, Bruno Mars, Bryan Adams, Nena, Tina Turner, Bon Jovi…gemeinsam ? Alle diese Bands werden von der Stuttgarter Coverband Partyblues live gecovert und der Spaßfaktor ist riesengroß. Da bleibt kein Wunsch offen und die Tanzbeine dürfen geschwungen werden.

Die Band existiert inzwischen stolze 30 Jahre und das wird gefeiert am 09.02.2019 live im Naturfreundehaus Asperg mit den größten Hits aus Rock und Pop.

Die Karriere der Band ist gespickt mit Highlights wie dem Gitarrenweltrekord 2007. 1802 Gitarristen spielten live gemeinsam mit der Band den Klassiker "Smoke On The Water" und bescherten Partyblues einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde.

Partyblues waren aber auch schon Gast im ZDF Fernsehgarten, auf der Musikmesse Frankfurt, dem Cannstatter Volksfest, oder Begleitband für Mungo Jerry und das Musical Fame. Neben Hunderten von Auftritten in Deutschland waren auch Stationen in

Frankreich, Italien, der Schweiz und Österreich dabei.

Die aktuelle Besetzung mit Irina Kühn als Frontfrau am Gesang, Andreas Vockrodt an Gesang und Gitarre, Markus Bohr an Gesang und Keyboards, Volki Hollich an Backing Vocals und Bass sowie Jörg Harsch am Schlagzeug steht PARTYBLUES nicht nur für hohe musikalische Qualität, sondern vor allem für Spaß an der Musik! Die sympathische

Truppe sorgt auf Hochzeiten, Firmenfeiern, Stadtfesten und vielen weiteren Events regelmäßig dafür, dass kein Hemd trocken und kein Tanzmuffel auf dem Stuhl bleibt. 3 verschiedene Leadstimmen sorgen dabei für eine sehr große Auswahl und Flexibilität der Musikstile.

Mehr über die Band unter: http://www.partyblues.de + http://www.facebook.com/partyblues