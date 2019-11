Die legendäre Abfahrt Würzburg feiert ihr 10-Jähriges Jubiläum im Airport Würzburg und wir bringen Euch hin. Unter dem Motto NO LINEUP - JUST YOUR TRUST wird es sicher die eine oder andere hochkarätige DJ Überraschung geben. Pünktlich zu Veranstaltungsbeginn sind wir am Airport und die Party kann los gehen.