Eigentlich ist „Pas de Deux“ – der „Tanz für Zwei“ – oft der Höhepunkt im Ballett. Im MusikforumBurgfelden geht es jedoch um das Stuttgarter Kammerduo gleichen Namens: Geigerin Rosa Wember und Cellist Sebastian Fritsch. Die beiden national und international mit Preisen ausgezeichneten Musiker präsentieren Stücke aus Klassik, Romantik und klassischer Moderne.

Rosa Wember gab ihr Debüt 2009 in der Stuttgarter Liederhalle. Als Solistin konzertierte sie in Italien, Kamerun und den USA. Vergangenes Jahr schloss sie ihr Bachelorstudium an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart mit Auszeichnung ab. Obwohl sie seit 2017 Teil des Staatsorchesters Stuttgart ist, setzt sie ihr Studium fort. Als Deutschlandstipendiatin strebt sie ihren Masterabschluss an und spielt eine Rogeri-Geige.

Sebastian Fritsch schloss voriges Jahr sein Studium an der Hochschule für Musik in Freiburg mit der Höchstpunktzahl ab und wurde für das Masterstudium in Weimar aufgenommen. Er ist Stipendiat der Internationalen Musikakademie in Liechtenstein und der Helene Rosenberg- Stiftung. Als Solist gastierte er unter anderem mit den Kammerorchestern Stuttgart und Pforzheim.

Er spielt ein Cello von Thorsten Theis.