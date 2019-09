Passing trough the Dark

ein getanztes Liebesabenteuer für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

nach dem Märchen von H. C. Andersen zum 30. Jubiläum des Nostos Tanztheaters.

Was liebt man? Was man selbst ist? Was man war? Was man sein möchte?

Ein Märchen über die Suche nach der wirklichen Liebe.

Inszenierung, Choreographie, Texte: Christina Liakopoyloy

Tanz: Laura Börtlein, Kevin Albancando

Schauspiel: Markus Schultz, Johannes Szilvássy

Bühnenbild: Motz Tietze, Dimitris Polychroniadis

Lichtdesign: Uli Nickel

Musikdesign: Julia Fonseca

Film editing: Joseph Simon