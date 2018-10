As time goes by – Casablanca Feeling im La Casa. Mitreißender Swing in exklusivem Wohnzimmer-Ambiente – das Pasadena Roof Orchestra aus London tritt erneut im Tübinger Hotel La Casa auf.

Das legendäre Pasadena Roof Orchestra unter der Leitung von Duncan Galloway aus England erweckt den Swing der 20er und 30er Jahre wieder zum Leben.

Gegründet 1969 von Bäckermeister John Arthy, einem begeisterten Liebhaber der Tanzbandmusik der 1920er und 30er, wurde das Pasadena Roof Orchestra schnell in Großbritannien ein gefragtes Unterhaltungs- und Tanzorchester. Es begann ein musikalischer Siegeszug rund um den Globus.

Seit den 80er Jahren ist die Band gern und häufig gesehener Gast in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Begeisterung bei Veranstaltungen aller Art – vom Ball über das Festival bis hin zum Hallenjubiläum – kennt keine Grenzen. Mit perfekt sitzenden Fracks und genauso perfekt sitzenden Arrangements sorgt das Pasadena Roof Orchestra allerorts für ausgelassene Stimmung, die immer weit über ein bloßes Fußwippen im Publikum hinausgeht. Im La Casa gibt es passend zu der Exklusivität der Band einen Champagnerbrunnen sowie ein »Flying Cocktail« serviertes 6-Gänge-Menü.