Pascal Blenke studiert Jazz-/Popgesang in Stuttgart und startet dieses Jahr sein erstes Soloprojekt.

Er ist Sänger und Pianist in mehreren Bands und ist Mitglied im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg. Zusammen mit seiner Band bringt der Singer Songwriter seine eigene Musik auf die Bühne.Gespielt wird ein Mix aus Pop, Funk, Jazz und HipHop. Egal ob jung oder alt, reich oder arm, gläubig oder Atheist, Partymaus oder Couchpotato, Musiker, Radiohörer oder Jazzpolizei, für jeden ist was dabei!!Kommt vorbei und habt Spaß an abwechslungsreicher, mitreißender Livemusik!

Pascal Blenke - Vocals

Valentin Koch - Guitar

Daniel Weiß - Keys

Daniel Pflumm - Bass

Klemens Fregin - Drums

http://www.pascal-blenke.de