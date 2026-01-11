Pascal Blenke: Popsänger mit echten Stories und Bodenständigkeit

Der letzte Ton verklingt und die erzählten Geschichten hallen in Dir nach. Du bist ausgepowert vom Tanzen und Mitsingen, eine Träne kullert über Dein strahlendes Gesicht. Zeit hat gerade nicht existiert. Du holst Dein Handy raus, merkst, dass Du ganz vergessen hast ein Erinnerungsvideo zu machen und schreibst Deiner liebsten Person, dass ihr unbedingt reden müsst. Aufgewachsen in Augsburg und heute in Stuttgart zu Hause, ist Pascal Blenke ein echter Geheimtipp in der deutschen Musikszene. Der Sänger, Songwriter und Pianist fasziniert mit seinem unverkennbaren Stil, der groovy, funky Good-Vibes-Deutschpop und emotionale Klaviermusik vereint. Als seinen größten Erfolg beschreibt er, zu wissen, was er mit seinen Songs bewirken möchte und was seine Aufgabe als Musiker ist. Und das spürt man: Durch die ehrliche, offene Darstellung alltäglicher Themen sprechen seine Texte vielen Menschen direkt aus der Seele.

Als Jugendlicher träumte Pascal Blenke davon, Jazzpianist zu werden. Bei einer Audition meinte ein Jazz-Professor jedoch, dass er nicht gut genug sei, um Jazzpiano zu studieren. Durch die Hauptrolle in einem Schulmusical fand er stattdessen den Weg zu seiner Singstimme, wodurch sich neue Türen öffneten: Es folgten ein Studienplatz für Jazz/Pop-Gesang, zahlreiche Auftritte als Bigband-Sänger und Mitglied des Bundesjazzorchesters sowie die Gründung seiner eigenen Band! Ein Auftritt als Vorband von Jamie Cullum bestärkte Pascal darin, das Risiko einzugehen und in Zukunft alles auf eine Karte zu setzen: Die eigene Musik.

Pascal macht sich jede Bühne zum eigenen Wohnzimmer. Mit seiner klaren, warmen Stimme und seiner direkten Art kreiert er eine wohlige Gemeinschaft. Seine Jazzeinflüsse spürt man weniger im Songwriting als viel mehr in der Art seiner Konzerte: Keines gleicht dem Anderen. Mal sind Songs geprägt von ausgedehnten Soli, mal kurz und wie auf dem Album, mal akustisch mal mit vollem Programm - auch hier spürt man ganz klar das pure Leben. Abwechslungsreich, überraschend und vor Allem besonders nah sind seine Shows ein Mix aus Lachen, Weinen, Tanzen und ansteckender Selbstreflexion

Mein Ziel ist es, die Menschen in ein offenes, bereicherndes Gespräch miteinander zu bringen und ihnen Zuversicht mit auf den Weg zu geben. — Pascal Blenke

