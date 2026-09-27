Pascal Violo – Multivision „Kanada und Alaska“

Kanada und Alaska – Synonym für wilde Natur, Freiheit und Abenteuer, für Begegnungen mit Bären, Elchen, Walen und tanzenden Nordlichtern.

Der Reisejournalist Pascal Violo erkundet die Rocky Mountains und den Denali Nationalpark, umrundet den Gipfel des „kältesten Berges der Welt“ mit einem kleinen Propellerflugzeug. Mit seiner Familie durchquert er auf einem Segelboot die menschenleere Inside Passage Alaskas. Entlang des Yukon paddelt er durch die ewigen Wälder Kanadas. Nach einer Begegnung mit einem Bären am Zelt erreicht er Dawson City und erforscht die Goldsuchergeschichte um Jack London. Er erlebt indigene Kulturen und taucht in farbenprächtige Tänze ein. Das Highlight seiner Expeditionen ist die Beobachtung von Eisbären in der Arktis an der Hudson Bay, wo Violo die fragile Verbindung zwischen Menschen und Natur begreift.