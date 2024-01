Passagier 23

Thriller von Sebastian Fitzeck: 23 Menschen verschwinden jedes Jahr während einer Kreuzfahrt. Spurlos. Noch nie ist jemand zurückgekommen. Bis jetzt. Ein junges Mädchen, das vor acht Wochen mit ihrer Mutter verschwand, taucht plötzlich wieder auf. In ihrem Arm, einen Teddybär.

Der Polizeipsychologe Martin Schwartz muss sofort an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Sultan of the Seas" kommen, obwohl er nie wieder ein Schiff betreten wollte. Denn vor fünf Jahren verschwanden sein Sohn und seine Frau ebenfalls auf diesem Schiff. Und es gibt keinen Zweifel, dass der Teddybär seinem Sohn gehört...

Tickets über Eventim oder den ABV-Zimmertheater-Webshops: https://abv-zimmertheater.de/programm/.

Abendkasse am Veranstaltungsabend ab 19 Uhr geöffnet unter 0175 - 449 19 68. Ermäßigungen möglich. Preise im VVK ab 11,34 € / AK 18 EUR.