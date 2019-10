„Passagier 23“, der Psychothriller von Sebastian Fitzek, basiert auf der Tatsache, dass jedes Jahr im Schnitt 23 Passagiere auf Kreuzfahrtschiffen verschwinden. Was, wenn ein solcher Passagier wieder auftaucht?

„Passagier 23“ ist die Bühnenadaption des gleichnamigen Psychothrillers von Sebastian Fitzek. Sein erster Psychothriller „Die Therapie“ eroberte die Taschenbuch-Bestsellerliste und wurde als bestes Debüt für den Friedrich- Glauser-Preis nominiert. Zwischenzeitlich zählt Fitzek zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Thriller-Autoren.

In seinem neusten Roman geht es um ein traumatisiertes Mädchen, einen zutiefst verstörten Polizeipsychologen und – natürlich! – einen Mörder.

Vor fünf Jahren sind Ehefrau und Sohn des Polizeipsychologen Martin Schwartz vom Kreuzfahrtschiff „Sultan of the Seas“ verschwunden. Nun wird er erneut dorthin gerufen, obwohl er nie wieder einen Fuß an Bord eines Schiffes setzen wollte. Aber die Polizei braucht ihn. Ein Kind ist aufgetaucht: die kleine Anouk, die vor einem halben Jahr mit ihrer Mutter verschwand. Sie hält einen Teddy im Arm und Schwartz hat keine Zweifel: Es ist der Teddy seines Sohnes.