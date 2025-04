Das Kulturamt der Stadt Bad Rappenau und die Künstlerin Jacqueline Santos de Freitas laden Sie ganz herzlich zum Besuch der Ausstellung Passepartout.

“Überall hindurch” ein, die am Sonntag, den 18. Mai 2025 um 13 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird.

Durch die Fusion von Papier - Ton - Kupfer und das Elektroforming (Galvano Technik Verfahren) entfaltet sich eine sinnliche Reise durch abstrakte Orte, die die Grenzen herkömmlicher Wahrnehmung sprengen. „Passepartout“ verweist auf die Wirkungskraft und Flexibilität der Kunst, die imstande ist, Türen zu öffnen – sowohl räumlich als auch emotional.

„Überall hindurch“ beschreibt den Fluss der Inspiration, der in jede Ecke dieser Ausstellung strömt, gleich einem unsichtbaren Faden, der die Vielfalt menschlichen Empfindens miteinander verwebt. Die Werke sind Ausdruck spontaner Kreativität, die durch die Materialität von Papier, Ton und Kupfer lebendig wird und die Besucher einlädt, in eine Welt einzutauchen, in der die Grenzen zwischen Kunst und Raum verschwimmen.

Hier begegnen sich die fragilen Strukturen des Papiers und die kühle Eleganz des Metalls, und eröffnen eine neue Dimension der Betrachtung. Jeder Schritt durch diese Räume ist ein Schritt „überall hindurch“, wo abstrakte Orte zur spürbaren Realität werden und die Sinne auf außergewöhnliche Weise aktiviert werden. Diese Ausstellung wird zum Passepartout für die Seele – ein Schlüssel, um neue Perspektiven auf die Kunst einzunehmen.

Jacqueline S. de Freitas präsentiert im Wasserschloss Bad Rappenau ihre künstlerischen Arbeiten, die seit 2010 in ihrem Atelier entstanden sind. Die in Brasilien geboren Künstlerin hat eine umfassende Ausbildung in Gestaltung, Schmuck Design und Bildender Kunst an verschiedenen Kunstakademien unter erfahrenen Dozenten in Deutschland absolviert. Sie sieht sich selbst als Botschafterin in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet. Mit ihrer Präsenz und ihrem Engagement möchte sie durch ihre Kunst Mut und Zuversicht verbreiten und inspirieren. Denn nur durch Hingabe, Offenheit und ein bisschen Glück gelingt es, die Sonne hinter den Wolken wahrzunehmen und den eigenen Weg weiterzugehen.

Die Künstlerin hat in ihren zahlreichen Reisen rund um den Globus, insbesondere in die Berge der Alpen, Andalusiens und Südamerikas, faszinierende Begegnungen und unvergessliche Eindrücke gesammelt. Diese vielfältigen Erfahrungen fließen als Inspirationsquelle in ihr künstlerisches Schaffen ein und finden Ausdruck in ihren Arbeiten.

In den Räumlichkeiten des Wasserschlosses wird Jacqueline S. de Freitas eine große Vielfalt an Materialien, Farben und kompositorischen Ansätzen präsentieren. Ihre Werke umfassen Papiercollagen, figurative und abstrakte Malereien, die über längere Zeiträume hinweg Schicht per Schicht entstanden sind. Es sind auch Maschinen-Skulpturen aus Gips, Wolle und Draht zu sehen. Außergewöhnlicher Schmuck aus Keramik und Kupfer der aufwendig glasiert und galvanisch beschichtet wurde. Die reduzierte Malerei auf Leinwand hinterlässt durch ihre Haptik, Oberflächenstruktur und monochrome Farbigkeit einen nachhaltigen Eindruck.

Jacqueline beschreibt sich selbst als fröhlicher und fleißiger Mensch, die ihre Freizeit ganz der künstlerischen Tätigkeit widmet. Mit ihren Arbeiten möchte sie den Betrachtern die Möglichkeit bieten, sich für ihre Umwelt und die sie umgebende Natur zu sensibilisieren. Sie lädt zur Achtsamkeit gegenüber der Einfachheit der Formen, der Spontanität und dem Rhythmus der Natur ein, um neue Begegnungen und eine weltoffene Haltung zu schaffen, die von Freundlichkeit geprägt ist.

Die Ausstellung ist vom 18.05.2025 bis 22.06.2025 immer sonntags von 13 bis 18 Uhr im Wasserschloss zu sehen. Die Künstlerin freut sich auf den Austausch mit den Besuchern. Der Eintritt ist frei.