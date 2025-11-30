PasseparTWO „Aus dem Rahmen gefallen“

Mit ihrem aktualisierten Programm „Aus dem Rahmen gefallen" nimmt das Kabarett-Duo PasseparTWO das Zeitgeschehen und Zwischenmenschliches aufs Korn.

Mit langjähriger Kabaretterfahrung bringen Alexandra Müller-Kilgus und Niklas Albrecht brandaktuelle Sketche und schmissige Lieder über sparsame Schwaben, angesagte Automaten, alte Eltern, remigrationswütige Radikale und kreative KI auf die Bühne des Gewölbekellers im Bürgerhaus Böckingen und präsentieren ihr Programm auch auf Gastspielterminen.

Spielfreude und gute Laune sind garantiert.

Dazu kommen Jazzliebhaber mit „Music-Man Malte" am Klavier auf ihre Kosten.