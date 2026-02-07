Passion & Performance: Mercedes-AMG-Fahrzeugtreffen

Erleben Sie Mercedes-AMG bei unserem Afterwork-Event im Kundencenter Sindelfingen. Tauchen Sie ein in innovative Technik und packende Performance. Freuen Sie sich auf einen Abend, der Motorsport und Lifestyle verbindet – wir heißen Sie herzlich willkommen zu „Passion & Performance“! Bewundern Sie zahlreiche exklusive Mercedes-AMG Fahrzeuge und knüpfen Kontakte mit Gleichgesinnten. Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm gehört dazu: Genießen Sie köstliche Speisen, sommerliche Drinks und lassen Sie sich von einem DJ musikalisch begleiten. Foodtrucks sorgen für kulinarische Vielfalt, während Sie in entspannter Atmosphäre verweilen. Testen Sie Ihr Talent im Fahrsimulator und erleben Sie pure Fahrfreude! Nutzen Sie die Gelegenheit, den Shop im Kundencenter zu besuchen und sichern Sie sich exklusive Artikel aus der Mercedes-AMG Kollektion. Der Eintritt zur Veranstaltung für Gäste ohne Aussteller-Fahrzeug ist frei. Für Fahrzeuge stehen Parkflächen am Kundencenter bereit, die über ein Stellplatz-Ticket gebucht werden müssen