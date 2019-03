Gitarre pur

El Peluíto - Reimund Popp, Guitarra. Er studierte klassische Gitarre, Trompete und Renaissancelaute an den Akademien Darmstadt und Kassel, sowie an den Musikhochschulen Karlsruhe und Leipzig. An der Goethe-Universität Frankfurt a. M. wurde er 2010 zum Dr. phil. promoviert. Seit 1983 konzertiert er sowohl solistisch wie auch in unterschiedlichen Ensemblebesetzungen im In- und Ausland. Eine breitere Öffentlichkeit erreichte er durch Rundfunk-und Fernsehauftritte.

Aktuell gestaltet der Gitarrist Reimund Popp (von spanischen Freunden liebevoll "El Peluíto" gerufen) sein Programm mit Musik, welche die kreative Auseinandersetzung mit den musikalischen Wurzeln spanischer und lateinamerikanischer Kultur suchen. Das Ergebnis dieser innovativen kompositorischen

und improvisatorischen Herangehensweise mündet hier in die klangliche Welt Brasiliens (Teil 1) und Andalusiens (Teil 2), mit sowohl avantgardistischen wie traditionellen Formen (Villa-Lobos, Choro, Samba, Bossa …)

Die Eigenkompositionen und klassischen Adaptionen des Gitarristen Reimund Popp lassen sich am treffendsten als folkloristisch-virtuos beschreiben und sind mit dem Konzertprogrammtitel: "Brasilianas y Andalusianas" bestens beschrieben. Seine Spieltechniken und seine musikalischen Stilmittel greifen hierbei

auf die Traditionen der Flamencogitarre und der Konzertgitarre zurück. Bei aller Eigenständigkeit seiner polyphonen Musik findet er seine gitarristisch-kompositorische Inspiration immer wieder bei Musikern wie Egberto Gismonti, Baden Powell, Yamandu Costa, Vicente Amigo oderPaco de Lucia.