Alexander Kranich Bedient bei Edscafè die Saiteninstrumente, Leadgesang und zweite Stimme. Glänzt mit Solis an seiner selbsgebastelten Kazoo-Baseballcap. Andreas Ehrenfeld Ist für den Leadgesang, zweite Stimme, die Saiteninstrumente und die Bluesharp zuständig. Auf besonderen Wunsch hin auch mit Saxophon. Enzo Caterino ist bei Edscafè für den "guten Takt" zuständig. Behält in allen Situationen die Ruhe und hält somit im spielerischen wie im zwischenmenschlichen Sinne die Band zusammen. Edscafè - das sind 3 Musiker - die mit viel Herzblut und Einsatz die besten Stücke der letzten Jahrzehnte darbieten. Alle drei wohnen wir in derselben Straße und sind sozusagen echte Künzelsauer bzw. Hohenloher. Die Besetzung besteht aus Akustikgitarre, Bass, Schlagzeug, zweimal Gesang. Ergänzt wird das ganze durch Bluesharp und wenn gewünscht, auch ein paar Stücke mit Saxophon.