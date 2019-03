Vernissage der Gleis1-Künstler - Festkonzert mit Thomas Felder

Eine Festrede von Gründungsvorstand erwartet euch; Was bedeutet 20 Jahre Soziale Plastik Kunstbahnhof? Bereits 1977 mit drei Kleinkunstpreisen ausgezeichnet, erhielt er für mehrere seiner fünfzehn Alben den Preis der Deutschen Schallplattenkritik und erschien regelmäßig auf den obersten Plätzen der Lieder-Bestenliste. Werke von ihm finden sich in Schul- und Volksliederbüchern. Über tausend Konzerte gab er an den unterschiedlichsten Orten in Europa und wurde von internationalen Kulturinstituten bis nach Chile engagiert. Am besten kennt man ihn aber im Schwabenland, dessen Mundart viele seiner Lieder prägen. Thomas Felder erhielt zweimal den Sebastian-Blau-Preis für Liedermacher 2004 und 2012. Seine Lieder sind Meilensteine der Mundart-Poesie.