Kantatengottesdienst zur Stadtratswahl

Bach komponierte die Kantate 1731 in Leipzig zur Ratswahl. Diese Einführung des neu gewählten Stadtrats wurde immer in einem Gottesdienst begangen, der 1731 auf den 27. August fiel. Für diesen Anlass hatte er bereits die Kantaten „Preise, Jerusalem, den Herrn“ und später „Gott, man lobet dich in der Stille“ geschrieben. Entsprechend dem Anlass ist der Textinhalt Dank an Gott für das Wohlergehen der Stadt, Bitte um künftigen Segen und Lobpreis seiner Macht.