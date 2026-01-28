Passionskonzert

Trauer- und Passionsmusik aus drei Jahrhunderten kurz vor der Karwoche: ein konzertantes Innehalten vor dem größten Fest der Christenheit.

Nicht nur architektonisch ist der große Konzertsaal als Parallelstück zur Weikersheimer Stadtkirche konzipiert – vor allem musikalisch gab es in den vergangenen Jahren von Weihnachtsoratorium über den Heiligen Dankgesang eines Genesenden an die Gottheit bis zur h-Moll Messe immer wieder sakral inspirierte Glücksgefühle. Die Deutsche Radio Philharmonie gibt mit Haydns »Trauersinfonie«, dem Requiem von Tōru Takemitsu aus den 1960ern und Giovanni Pergolesis ergreifendem Meisterwerk »Stabat Mater«, das er wenige Wochen vor seinem Tod komponierte, ihr Debüt in der TauberPhilharmonie. Und bieten Ihnen als Publikum die Gelegenheit, eines der führenden deutschen Orchester mit intimer, klagender und zugleich versöhnlicher Musik zu erleben.

Deutsche Radio Philharmonie

Jone Martínez Sopran

Daniel Elgersma Countertenor

Masato Suzuki Leitung

Joseph Haydn: Sinfonie Nr.44 »Trauersinfonie«

Tōru Takemitsu: Requiem

Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater

Konzerteinführung 19.00 Uhr