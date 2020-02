Passionsmusik für Frauenchor?

Chiave, italienisch für Schlüssel und Notenschlüssel, hat sich mit seinen klaren und warmen Stimmen zur Aufgabe gemacht, durch die Musik den Weg zu den Herzen der Menschen aufzuschließen.

Seine Ursprünge fand das Ensemble der mittlerweile 17 bis 19-jährigen jungen Damen vor über 10 Jahren im Kinderchor St. Georg und der Domkantorei Freising. Zahlreiche Preise beim Wettbewerb Jugend Musiziert, sowie Konzerte im In - und Ausland schmücken die Vita auf der Webseite www.ensemble-chiave.de

Ihr Repertoire umfasst geistliche und weltliche Literatur für Frauenchor von der Gregorianik bis zur Moderne.

In dieser Passionszeit steht auf dem Programm ein Freisinger Komponist im Mittelpunkt. Mit Professor Peter Wittrichs (*1959) Passion Christi für Frauenchor a cappella erklingt ein zeitgenössisches Werk, das hier in Rottenburg uraufgeführt wird. Die tonmalerisch äußerst ausdrucksstarke Komposition des Professors für Musiktheorie an der Hochschule für Musik und Theater München, setzt sich aus solistischen Rezitativen und chorischen Elementen zusammen, die kunstvoll ineinander verwoben sind. Anrührende Harmonik und an Atonalität grenzende Passagen stehen passend zum inhaltlichen Kontext einander gegenüber und fesseln den Zuhörer, der sich mitten im Geschehen der Passion wiederfindet.

Neben diesem Hauptwerk erklingen Motetten von Hermann Reutter, Kentaro Sato, Kim André Arnesen u.a.