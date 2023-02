passzió = la passion

Ausstellung von Árpád György Albert

Vernissage: So. 26. März, 11 Uhr, Eintritt frei

Árpád György Albert lebt seit 1999 in Melchingen. Aufgewachsen und zur Schule gegangen ist er in der ungarischen Stadt Pécs. Sein Vater Julius Albert war Dekorateur und Fotograf und so kam Georg Albert schon in seiner Kindheit viel mit Kunst in Berührung und fing bereits in den 60er Jahren mit der Malerei an. Inspiriert haben ihn die Künstler Picasso und der Op Art Künstler Victor Vasarely. Seine sehr farbenfrohen Bilder stellt er ab So. 26. März im Scheunenfoyer des Theater Lindenhof aus.

Die Vernissage findet am So 26.03. um 11 Uhr statt.

Am Klavier spielt Robin Weidle.

Der Eintritt ist frei!

Öffnungszeiten:

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Kartenbüros besucht werden:

Mo., Di., Do. & Fr. 10-16 Uhr ‚

sowie an den Spieltagen jeweils 2 Stunden vor Vorstellungsbeginn.