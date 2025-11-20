EU FALL TOUR 2025

Diesen November geht Pat Burgener, der brasilianische Snowboarder und Musiker, auf seine zweite Europatournee, bevor er zu den Olympischen Winterspielen 2026 fährt! Bekannt als der Jack Johnson des Schnees mit seinen sonnigen Vibes, bringt Pat sein herzliches Songwriting und seine charakteristische Mischung aus Indie-Folk und Alternative Rock auf große und kleine Bühnen.

Ob in den sonnenverwöhnten Bergen oder in ausverkauften Clubs, in Pats Musik ging es schon immer um Verbundenheit - und diese Shows sind eine Chance, tiefer einzutauchen. Freuen Sie sich auf zurückgenommene Momente, kraftvolle Live-Band-Energie und Geschichten, die sich ebenso persönlich wie universell anfühlen.

Erleben Sie ihn diesen Herbst live in Österreich, Deutschland, Holland und der Schweiz!