Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, was ist das eigentlich genau? Brauche ich das wirklich? Was sollte darin geregelt sein? Was kann darin geregelt sein?.

Was muss bei der Formulierung beachtet werden? Diese und andere Fragen werden im Vortrag erörtert. Die darauf spezialisierte Referentin Lucia Motte führt Sie an die Themen heran und vermittelt einen Leitfaden, der Ihnen hilft, entscheiden zu können, was Sie wie für sich regeln möchten.

In Zusammenarbeit mit der AOK Ludwigsburg-Rems-Murr.