Eine Patientenverfügung regelt, welche Behandlungsmaßnahmen der Arzt am Ende des Lebens durchführen darf und welche nicht. Aber wie formuliert man die Patientenverfügung am besten, damit sie auch beachtet wird?

Was ist eine Patientenverfügung überhaupt und wer braucht sie? Und was ist zu tun, wenn trotz Patientenverfügung die Ärzte weiterbehandeln wollen? Petra Vetter, Fachanwältin für Medizinrecht und Buchautorin zum Thema wird aus ihrer langjährigen Berufspraxis berichten und anhand konkreter Beispielfälle umfassend auf all diese Fragen Antworten geben.

Petra Vetter, Rechtsanwältin

Mi, 22.06.2022, 19:00 Uhr

vhs, Konferenzraum

5,00 € (Anmeldung erwünscht, Restkarten an der Abendkasse erhältlich)