"Patricia Highsmith" - Vortrag

Patricia Highsmith ist neben Agatha Christie die wohl bekannteste Autorin von Spannungsromanen. Ihr Name fällt unweigerlich, wenn es um Psychothriller geht, die man nicht mehr aus der Hand legen kann. Wer war diese Frau, die in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, die als eher scheu und mürrisch beschrieben wurde, die extrem unstet war, in Liebesdingen kein gutes Händchen hatte, dem Alkohol zugeneigt war, 22 Romane geschrieben hat, von denen viele verfilmt wurden und die einen jungen Mann berühmt gemacht hat, den talentierten Mr. Ripley.