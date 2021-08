Mit ihrem neuen, von den Fans lang erwarteten Album "One More Year" verarbeitet die energiegeladene Künstlerin Themen, die sie in den vergangenen Lebensjahren stark bewegt haben.

Entstanden sind Songs voller Liebe und Hoffnung. Moderner Pop mit internationalem, sehr tanzbarem Sound trifft auf tiefgründige, emotionale Balladen, die das Herz berühren.

All dies bringt die Powerfrau mit der atemberaubenden Stimme live auf die Bühne und in die schönsten Konzerthäuser Deutschlands. Patricia Kelly wird dabei von einer großartigen Live Band begleitet und tritt an, ihrem Publikum unvergessliche Abende zu bereiten - oder wie sie selbst sagt: "TO REACH PEOPLE’S HEARTS!! NOTHING LESS!"

Hinweis vom 10.12.20: Die Veranstaltung wird vom 25.05.21 auf den 11.09.21 verlegt. Karten behalten ihre Gültigkeit.

Hinweis vom 29.05.20: Die Veranstaltung wird vom 01.12.20 auf den 25.05.21 verlegt. Karten behalten ihre Gültigkeit!