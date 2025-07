Patricia Meeden in Concert

Patricia Meeden zählt zu den vielseitigsten Künstlerinnen der deutschen Entertainment-Szene.

In ihrem Soloprogramm nimmt sie das Publikum mit auf eine Reise durch ihre 20 jährige Bühnenkarriere. Freuen Sie sich auf ihre bisherigen Highlights aus Bodyguard, dem Disney Film Wish, the Voice u.v.m. und natürlich auch spannende und lustige Backstage Geschichten.

Über Patricia Meeden

Die Berlinerin mit kubanischen und dänischen Wurzeln absolvierte ihre Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin. Danach spielte sie u. a. in den Musicals Cats, Aida (Titelrolle), Miami Nights (Hauptrolle, Tournee), Dirty Dancing (Gesangssolistin, Berlin), Sister Act (Alternierend Deloris van Cartier, Tui Operettenhaus), Jesus Christ Superstar (Maria Magdalena, Theater Bonn / Theater Dortmund) und Cabaret (Sally Bowles, Theater Plauen-Zwickau). Außerdem kreierte sie die Hauptrollen in folgenden deutschen Erstaufführungen: Zorro (Inez, Freilichtspiele Tecklenburg), Ragtime (Sarah, Staatstheater Braunschweig), Bodyguard - Das Musical (Rachel Marron, Musical Dome Köln / Ronacher, Vereinigte Bühnen Wien) und Pretty Woman (Vivian Ward, Stage Theater an der Elbe Hamburg). Zuletzt sah man sie in der Hauptrolle Mimi in RENT am Theater Dortmund.

Erste große TV-Bekanntheit erreichte sie in der 1. Staffel von The Voice of Germany. Es folgten zahlreiche Fernsehproduktionen sowie die Hauptrolle in dem Rosamunde-Pilcher-Film Das Gespenst von Cassley. Im Kino sah man sie neben Caroline Kebekus in Schatz, nimm du sie. Weiter war sie in der durchgehenden Rolle der Krankenschwester Arianna in der dritten Staffel der ARD-Serie CHARITÉ zu sehen und gehört als Anwältin Dr. Tessa Tilker zum Hauptcast der ZDF-Reihe WILSBERG. Im Animationsfilm WISH, mit dem Disney seinen 100. Geburtstag feierte, verlieh sie der Protagonistin Asha ihre deutsche Sprech- und Gesangstimme. Anschließend ging sie als Gesangssolistin mit Disney in Concert auf Deutschland-Tournee.