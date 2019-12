Seit vielen Jahren spielen der Steptänzer Thomas Marek und der Tübinger Pianist und Komponist Patrick Bebelaar bereits in den unterschiedlichsten Besetzungen zusammen. In ihrem neusten Programm haben sie sich der intensivsten Art des gemeinsamen Musizierens gewidmet: dem Duo. Sie verschmelzen die traditionellen Grenzen von Musik und (Step)Tanz, lösen sich von klassischen Songstrukturen und bedienen sich hauptsächlich der musikalischen und tänzerischen Improvisation.

Sämtliche traditonellen Konstanten, wie Timing, Melodie und Thema sind in einem wechselndem, kaleidoskopartigen Fluß. Ein selten modernes und zeitgemäßes Zusammentreffen von Steptanz und Musik.

Die tänzerischen Improvisationen Mareks entwickeln eine eigene höchst musikalische Percussionsprache, in der der Tänzer mit seinem ganzen Körper als Musikinstrument arbeitet. Zusammen mit dem avantgardistischen, intensiven und sehr physischem Spiel Bebelaars entwickelt sich vor den Augen der Zuschauer ein spannender Dialog aus Tanz und Musik.

„Thomas Marek is a wolf of a dancer. Tall, rangy, feet apart, he gives the floor a resonant thrashing. Don’t think just complex shuffles and brushes; think kicking a stone down the block“ (The Village Voice NYC)