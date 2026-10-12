Patrick Bopp und „Unsre kleine Band“

Aus voller Kehle für die Seele - Das Bandspecial.

„Aus voller Kehle für die Seele – Das Bandspecial“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen und schon immer mal von einer Live-Band begleitet werden wollten. Zu diesem besonderen Event sind alle eingeladen: Jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun. Gesungen wird ohne Noten, der Text wird auf eine Leinwand projiziert.