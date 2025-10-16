„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Und damit sind wirklich und wahrhaftig alle gemeint: jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun.

Doch das ist kein normaler Chor mit regelmäßi-gen Terminen und Aufführungen. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Chor – sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll: der Spaß am gemeinsamen Singen,

der Spaß am Ausprobie-ren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsa-men Scheitern. Gesungen wird ohne Noten mit einem Text, der einfach auf eine Leinwand projiziert wird.

Patrick Bopp alias Memphis war Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe Füenf und gibt den musikalischen Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier. Es wird ge-sungen, was sich singen lässt:

von Rock- und Popsongs, Schlager jedweder Couleur, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska bis zum Jodler. Alles ist möglich: von ABBA und den Ärzten über Heino, Elvis und Rio Reiser bis hin zu Ed Sheeran und aktuellen Interpret*innen. Ein humorvoller, ungezwunge-ner Abend,

bei dem alle mit einem entspannten Grinsen im Gesicht rausgehen und dieses für die nächsten Tage beibehalten!