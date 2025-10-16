Patrick Bopp

Aus voller Kehle für die Seele

Lokschuppen Heidenheim Kanalstraße 17, 89522 Heidenheim an der Brenz

„Aus voller Kehle für die Seele“ richtet sich an alle Menschen, die gerne singen! Und damit sind wirklich und wahrhaftig alle gemeint: jene, die denken, dass sie gar nicht singen können und jene, die es ein wenig können oder es oft und gerne tun.

Doch das ist kein normaler Chor mit regelmäßi-gen Terminen und Aufführungen. Genau genommen ist es eigentlich gar kein Chor – sondern eine Verabredung zum Singen, bei der der Spaß im Vordergrund stehen soll: der Spaß am gemeinsamen Singen,

der Spaß am Ausprobie-ren und Experimentieren und auch der Spaß am gemeinsa-men Scheitern. Gesungen wird ohne Noten mit einem Text, der einfach auf eine Leinwand projiziert wird.

Patrick Bopp alias Memphis war Gründungsmitglied der Stuttgarter Vocal-Comedy-Gruppe Füenf und gibt den musikalischen Moderator. Er singt vor, dirigiert, motiviert, bietet Begleitstimmen und begleitet am Klavier. Es wird ge-sungen, was sich singen lässt:

von Rock- und Popsongs, Schlager jedweder Couleur, Volkslied, Kinderlied, Rap, Ska bis zum Jodler. Alles ist möglich: von ABBA und den Ärzten über Heino, Elvis und Rio Reiser bis hin zu Ed Sheeran und aktuellen Interpret*innen. Ein humorvoller, ungezwunge-ner Abend,

bei dem alle mit einem entspannten Grinsen im Gesicht rausgehen und dieses für die nächsten Tage beibehalten!

Info

Konzerte & Live-Musik
