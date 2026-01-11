Starke Stimmen - Starke Welt

Erst Mitsingen, dann Mitmachen

Woran es im Moment in unserer Gesellschaft keinen Mangel gibt, ist Reden. Deshalb laden Patrick Bopp und Brot für die Welt dazu ein, einander zuzuhören. Patrick Bopp („Aus voller Kehle für die Seele“) öffnet die Herzen durch das gemeinsame Singen. Brot für die Welt bringt Menschen mit, die sich überall auf der Welt für zukunftsfähige und menschenwürdige Lebensverhältnisse einsetzen. Yi Yi Prue, Klimaanwältin aus Bangladesch, wird vor Ort sein.

Und es kommen diejenigen zu Wort, die sich auf vielfältige Weise in der Region für eine offene und lebendige Gesellschaft engagieren. Unterschiedliche Ansichten dazu, wie das gelingen kann, sind ausdrücklich erwünscht. Über die Grenzen der eigenen Wahrnehmungen und Überzeugungen hinaus in Verbindung zu kommen, darum geht’s.

Ein Abend zum gemeinsamen Singen, Denken und aktiv werden.

Moderation: Kai Schächtele