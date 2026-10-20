Patrizia Moresco | Ausser Kontrolle – wer ist hier verrückt?

Wer ist hier verrückt- Die Frage stellt sich in Morescos neuem Programm.

Hemmungslos, provokant und brüllend komisch, erhebt sich “The Godmother of Comedy“ über den neuen Zeitgeist und verortet ihre, ins absurde überzeichnete, Stand Ups in gesellschaftskritische und alltägliche Themen. Sie beschäftigt sich mit jeder noch so abstrusen Entwicklung – aber auch mit ihrer eigenen Fehlbarkeit. La Familia darf dabei natürlich nicht fehlen. Nichts und niemand bleibt verschont, am wenigsten sie selbst.

„Außer Kontrolle“ ist ein Abend, so wild wie ihre Frisur nach 3 schlaflosen Nächten. Chaos trifft Comedy, Wahnsinn trifft Wahrheit, immer im Schulterschluss mit dem Publikum.

Von wegen im Alter sollte Frau langsamer machen, ruhiger und kleiner werden, weniger Platz einnehmen. Auf keinen Fall, mit jedem Jahr sollten wir lauter werden!

Moresco: „Ich verspreche euch, ich gebe so lange Gas, bis die Räder von der Karre fliegen.“

Seit Jahren mischt die Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund die deutschsprachige Comedy-Szene auf und überzeugt mit unbändiger Spielfreude, scharfsinnigen Beobachtungen und erfreulicher Authentizität. Stand Up Comedy vom Feinsten.