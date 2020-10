Die Welt steht Kopf, da kann einem schon mal der Humor in die Faltencreme fallen. Nicht so der Moresco. Eine Frau, ein Wort, ein Gag, immer groß, niemals artig. Ihr Weihnachtsprogramm „Schlimmer die Glocken nie klingen“ ist ein hochprozentiger Weihnachts-Pun(s)ch, der einem die Schlittenfahrt zwischen „Last Christmas“ und „Highway to Hell“ aufs Lustigste versüßt – mit bissigem, engagiertem, doppelbödigem Humor. Wenn Ihnen Weihnachten so un… äh heilig ist wie der Moresco, und wenn auch Sie sich fragen, wie Sie das Fest auch in diesem Jahr unbeschädigt überstehen, dann sind Sie hier richtig.

Hochprozentiger Weihnachts-Pun(s)ch mit Patrizia Moresco