Patrycia de la Fuente & Gerhard A. Schiewe

Die aus Madrid stammende Cellistin Patrycia de la Fuente Lorenzo und der Akkordeonist Gerhard A. Schiewe widmen sich in Ihrem Duo-Programm dem Tango in seinen verschiedensten Facetten. Zu ihrem Repertoire zählen Klassiker von Carlos Gardel bis hin zum Tango Nuevo von Astor Piazolla sowie Kompositionen des frazösischen Akkordeonisten und Komponisten Richard Galliano in eigenen Arrangements und faszinierender Interpretation.