Der Choro, ist Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Mischung europäischer Tänze mit kulturellen Manifestationen im Brasilien jener Zeit entstanden und ist heute eines der ältesten brasilianischen instrumentalen Musikgenres.

Die Gruppe Patuscada wurde Mitte des Jahres 2015 von vier erfahrenen Musikern, Elisa Goritzki (Flöte), Dudu Reis (Cavaquinho), Daniel Velloso (7-saitige Gitarre) und Reinaldo Boaventura (Percussion), in Salvador / Bahia gegründet. Die Mitglieder bringen sowohl nationale als auch internationale Erfahrungen mit, was einen großen Austausch von musikalischen Ideen ermöglicht, der zur Inspiration und Schaffung neuer Klänge und folglich neuer Arrangements beigetragen hat. Das Konzert soll zeigen wie stark und eingängig Choro aufgrund des Einflusses verschiedener Rhythmen und Klänge sein kann. Mitglieder der Patuscada schreiben auch eigene Kompositionen, die einen zeitgemäßen Zugang zu diesem so wichtigen instrumentalen brasilianischen Musikgenre bieten.

Im Jahr 2016 war Patuscada unter den 10 Finalisten des Samsung E-Festivals in der Kategorie Instrumentalmusik mit dem Song "Apanhou? Então Chore!" von Dudu Reis, dem Cavaquinhoisten der Gruppe.

Besetzung:

Elisa Goritzki (Flöte)

Dudu Reis (Cavaquinho)

Daniel Velloso (7-saitige Gitarre)

Reinaldo Boaventura (Percussion)