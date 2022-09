PAUL`S ARTISTS CLUBNIGHT w/ Manuel Tur (Freerange Records)

Als junger Mittzwanziger widersetzte sich Manuel Tur dem Trend, hinter der Fahrradhalle abzuhängen, stangenweise Camels zu rauchen und schnödes Weißbier zu trinken und entschied sich stattdessen dafür, seine Zeit damit zu verbringen, sein Handwerk zu verfeinern, in dem er mit ganz viel Swag in die Klänge von Ian Pooley und Sebastien Leger eintauchte. Es dauerte nicht lange, bis sein Material über Labels wie Agave, SoSound und Bits Music von Sebastien Leger veröffentlicht wurde. Aber das war Manuel nicht genug, also beschloss er, seine eigenes Label Smokestack Recordings zu gründen, und so kam er schlussendlich zum vorzeige UK-Label Freerange. Sein Track „Portamento“ wurde zu einem festen Bestandteil von Jimpsters DJ-Sets, also machte er sich daran, Manuel zu überzeugen, eine eigene EP für Freerange aufzunehmen. Diese deepe Bombe und andere wie ‚Acorado‘ und ‚Deviate‘ haben ihn zu einem Trendsetter in der Welt der House-Musik gemacht. Man kann mit Fug und Recht sagen, dass er mit seinen großen Tracks für Drumpoet mit Dplay und Ovum mit Langenburg bereits auf einem ganz neuen Level angekommen war. Er wurde nicht ohne Grund bei den Beatport Annual Awards 2009 als „Bester Deep House-Künstler“ und „Bester Deep House-Track“ nominiert. Seine Remixe für Phonique, Nick Holder, Jazzanova und D’julz tauchen überall auf den Sets derer auf, die den tieferen Underground-House-Sound bevorzugen, in dem Manuel und Co. brillieren. 2009 veröffentlichte Freerange seine Debüt-LP mit dem Titel 0201, die viele Kritiker in den höchsten Tönen feierten. Das DJ Mag krönte es zum Album des Monats, IDJ nannte es ein ‚majestätisches Debüt‘ und gab ihm 10/10 und das deutsche De:Bug Magazin (R.I.P.) hatte es bereits als Anwärter auf das Album des Jahres aufgeführt! Das Album mag diejenigen überraschen, die eher an seine groovigen Dancefloor-Beats gewöhnt sind, aber es war in der Tat eine besondere Überraschung. Gebrochene Beats schmiegen sich an gefilterte französische Disco, üppiger Deep House flirtet mit gefühlvollen US-Sounds – alles zusammen ergibt ein wunderschön konstruiertes Werk zutiefst atmosphärischer Klänge. Seine weiteren Produktionen finden sich auf Labels wie Running Back, Innervisions, DFA, Ovum, Objektivity, Mule, Drumpoet, Permanent Vacation und ganz aktuell mit seiner wunderbaren ‚Love Me Well E.P.‘ auf Freerange Records. Erwarten Sie weiterhin großartige Dinge von diesem aufgeweckten Produzenten und eine außergewöhnliche Nacht, mit einem seiner raren DJ-Sets.