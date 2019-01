Paul`s Artists present Never Sleep Again

Wir begrüßen den Monat Februar mit einem ganz besonderen Booking und zeitgleich mit einer Stuttgart-Premiere! MockBeat ist ein in London ansässiger Musikproduzent, geboren und aufgewachsen in Georgien.

Seine Musikkarriere begann Ende 2011 mit einem Paukenschlag, als er seine erste EP „Me & You“ auf dem in Miami ansässigen Plattenlabel MIDI Life Records veröffentlichte. Sein vielfältiger und lebendiger Produktionsstil ist geprägt von warmen, melodischen und hoch energetischen Elementen, die die Tanzfläche zutiefst berühren. Die meisten seiner aktuellen Veröffentlichungen sind auf dem in Sarajevo ansässigen Plattenlabel „Submarine Vibes“ und dem Berliner Imprint „Nie Wieder Schlafen“ erschienen. Wo unter anderen so namhafte Künstler wie Jonas Saalbach (Einmusika), Julian Wassermann (Stil vor Talent) und PHCK (All Day I Dream) gesigned wurden. Seine außergewöhnlichen Releases gewinnen aktuell immer mehr an Aufmerksamkeit und werden rund um den Globus in die Heavy Rotation genommen. So ist sichergestellt, dass wir in den kommenden Monaten noch einiges von MockBeat hören werden und lässt die Spannung steigen, auf alles was da kommen mag. Für das passende Rahmenprogramm zeigt sich heute wieder Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists verantwortlich, der sich mit diesem Booking einen musikalischen Wunsch erfüllt und uns nicht minder emotional und energetisch durch die Nacht führen wird. Wer will da schon früh schlafen gehen? Richtig, wir nicht!

Start 23 Uhr!

#paulsartists #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse

www.soundcloud.com/mockbeat

www.soundcloud.com/pauls-artists