Paul’s Artists pres. 20 Y e a r s

Am 9. November 2019 werden die Paul’s Artists 20 Jahre alt. Whaaaaat? Wir können es eigentlich selber kaum glauben. Aber um ehrlich zu sein, hatten wir bereits seit Jahren so einen unbestimmten Verdacht. Und jetzt ist es soweit.

Und das wird heute ganz besonders gefeiert. Wo feiern wir denn? Im Climax Institutes? Ganz genau. Und nirgends sonst. Denn im unbestritten ältesten und kultigsten Houseclub der Motor- und Mutterstadt hat irgendwo im November neunzehnhunderdundneunundneunzig (1999) alles begonnen. Den genauen Tag wissen wir nicht mehr. Wie manches sonst auch nicht mehr so ganz. Es war Ende der Neunziger. Die Zeiten waren wild. Nicht umsonst erzählen viele bis heute mit einem leicht verklärten Grinsen aus dieser Epoche. Vielleicht war es das Ende des Jahrtausends. Vielleicht auch der Beginn einer neuen Zeit. Anfang 2000. Millenium. Der Crash blieb aus. Der bereits im vorangegangenen Jahrtausend vielfach totgesagte Housesound starb übrigens auch nicht aus. Von wegen. Musikalisch hat sich vieles bewegt. Doch die wirklich guten Dinge sind geblieben. Das Climax zog irgendwann in 2006 dann um. In die heutige Basis in der Calwer Straße. Alles Gute blieb auch hier bestehen. Und Gottseidank vieles ganz beim Alten. Micha Gottschalk, der den Club mit gründete und bis heute stilbildend prägte, kann dies bezeugen. Und mit Sicherheit hat er mit seinen eigenen Events – und mit der Pauls Nacht – die wohl dienstältesten elektronischen Events der Stadt beherbergt. Und tut dies bis heute. Michael gilt hier unserer besonderer und tief empfundener Dank. Denn ohne ihn und den „unsinkbaren“ Club wäre dies so wohl alles irgendwie anders gelaufen. Und vielleicht auch gar nicht möglich gewesen. Es benötigt viele kleine Räder und Konstanten um ein so gleichbleibend gutes Feeling über ganze 20 Jahre zu halten. Wir sagten immer, dass wir das aus reiner Freude tun. Und nur solange es ehrlichen Spaß bereitet. Und diese Freude wurde nie verändert. Deswegen stehen wir heute weiter hier. Und freuen uns ganz besonders über alle, die den Weg oder Teile davon mit begleitet haben. Was ist nicht alles in zweihundertvierzig (240) Nächten passiert? Alter! Es ist uns eine ebenso besondere Freude den Gast des heutigen Abends anzukündigen. Die Bewerberschar war groß. Wir hatten es nicht leicht. Trommelwirbel. Crescendo. Taram! Aus dem Hause des ebenso altehrwürdigen mobilee Labels aus Berlin präsentieren wir einen Act, der in den letzten Jahren bereits auf vielen Festivals das Lineup als Headliner anführt. Neben Produktionen auf – unter anderem – auch Bedrock Productions kommt M.E.M.O heute erstmalig und gleich auch noch als Liveact nach Stuttgart. Das ist eine exklusive Premiere. Er spielt rund um die ganze Welt. Von seiner Heimat Andalusien aus erobert er die Dancefloors und die Herzen der Zuhörer. Ob Creamfield Festival England oder Space Ibiza, ob Gigs in Russland oder Südamerika. Es gibt kein Halten mehr. Überzeugt euch selbst. Und kommt vorbei. Denn 20 wird man nur einmal. Und darauf würden Jochen und Axel und unser super netter Gast Anselmo heute gerne mit euch anstoßen. Und vielleicht auch noch mit einem zweiten Glas. Es wäre uns ein Fest!