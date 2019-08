Paul’s Artists pres. Markus Klee

Das ist der zweite Teil unserer Stuttgart-Berlin-Reihe 2019. Nach Kalyma im Juni folgt nun im September eine Premiere bei der Paul’s Artists Musique Night. Markus Klee. Ein weiterer wahrer Herzblut DJ und versierter Produzent aus der Hauptstadt.

Tiefverwurzelt mit dem Club Ritter Butzke und wirklich bestens vernetzt in die internationale Welt des elektronischen Grooves. Der Berliner DJ und Produzent Markus Klee arbeitet seit vielen Jahren in der Berliner Musik-Szene. Und ist nicht nur namentlich ein fester Bestandteil dieser ganz besonderen Welt geworden. Neben regelmäßigen Auftritten in europaweit bekannten Clubs wie Ritter Butzke, IPSE, Suicide Circus oder dem Weekend ist Markus Klee regelmäßiger Gast diverser internationaler Events & Happenings geworden. Er begeistert mit seinen DJ Sets in Italien, Spanien, Holland, Österreich, Serbien, der Schweiz und bis hin zu Gigs in Asien. Anfang 2015 gründete er dann gemeinsam mit SoKool und Mr.Schug sein eigenes Label Konzeptions, um sich auch hier musikalisch noch weiter ausleben zu können. Aber damit ist es lange nicht genug. Im selben Jahr erfolgten auch die ersten eigenen Produktionen und Veröffentlichungen auf den Labels Bar 25 Music, Lapsus Music, Ritter Butzke Studio, Patent Skillz & Criminal Bassline. Markus Klees Signature Sound. House. Uplifting. Druckvoll. Immer mit der wichtigen Portion Primetime im Blut. Das passt musikalisch 100 % in unseren heißgeliebten House Keller. Der zweite Gast des Abends ist Phyllis Blessing, ihres Zeichens Resident im Climax Institutes. Nach einem äußerst fulminanten und unvergessenen Marathon-Set im Juli wird sie sich heute fast eher dezent im Rahmenprogramm unseres Gastes bemerkbar machen. Und ganz gekonnt den Bogen zwischen Markus Set und den aktuellen Tracks des ausklingenden Stuttgarter Club-Sommers spannen. Spread some love. Kesselliebe. Der Gastgeber Axel Conradt von den „Paul’s Artists“ ist der dritte Teil des musikalischen Rahmenprogramms. Und er freut sich bereits auf ein musikalisches Wiedersehen mit Markus in der Folgewoche. Um dann den Kultklub aus der Calwerstraße würdig im Ritter Butzke zu vertreten.

www.soundcloud.com/markus_klee

www.soundcloud.com/phyllis_blessing

www.soundcloud.com/pauls-artists

#paulsartists #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic