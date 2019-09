Paul’s Artists pres. The 23rd

Im Oktober 2019 wird das Climax Institutes 23 Jahre alt. Das wird wieder den gesamten Monat mit vielen besonderen Künstlern und Events gefeiert. Das Pauls Team hat sich hierfür im Oktober Benjamin Fröhlich vom Label Permanent Vacation eingeladen. Benjamin Fröhlich ist extrem vielseitig im elektronischen Kosmos unterwegs.

Er begann als Party Organizer und als Inhaber eines Plattenladens. Seit 2006 ist er der Betreiber eines Plattenlabels. Und er tourt fleißig als DJ und hat eine stramme Karriere als Produzent aufzuweisen. Das vielbeschriebene und stilbildende Permanenet Vacation Label, das aus der Comsic Disco und Balearic Scene entstammt, hat unzählige Compilations, Hits und Alben released. Fröhlich und sein Partner Tom Bioly haben hier Geschichte geschrieben. Releases von Talabot, Terje, Le Tough sprechen Bände. Sie wurden – unter anderem – von diesem Label mit dem gewissen Karibik Touch sogar mit entdeckt. Auch Benjamins Tracks sind hier zu finden. Und jetzt steht ein Album Release an. Amiata. Ein Album, das auch ein Querschnitt durch seine DJ Tätigkeit sein könnte. Jeder Track ein anderer Abschnitt oder Zeitpunkt der Nacht. Überraschend, vielseitig und vielschichtig. Und genau darauf freuen wir uns auch am 12.10.2019 im Geburtstagsmonat des Climax Institutes. Auf Grenzenlosigkeit. Von Dub Hybrids bis Italo. Disco und Boogie inspirierte Tracks. 90’er Spacy Breakbeats und etwas Electro. Abgerundet mit Classic House. Das passt doch wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge. Denn die beiden Gastgeber Jochen Junker und Axel Conradt von den „Paul’s Artists“ formen das musikalische Rahmenprogramm dazu. Im November wird das Team übrigens bereits 20 Jahre alt. Aber dazu bald mehr. Es klingt wohl so, als ob die benötigte Portion Erfahrung vorhanden ist. Freut euch, wir tun es auch bereits.

www.soundcloud.com/benjamin-fr-hlich-permvac

www.soundcloud.com/pauls-artists

Benjamin Fröhlich (Permanent Vacation)

Jochen Junker (Paul’s Artists)

Axel Conradt (Paul’s Artists)