Paul’s Artists pres. The House of House

Ladies & Gentlemen, als in den frühen 80er Jahren im Warehouse in Chicago House Music entstand, ahnte sicherlich noch niemand, welchen fulminanten Siegeszug dieses Genre in den kommenden Jahrzehnten vollziehen würde!

Fast unzählbar viele neue Stilrichtungen sind in den letzten Jahren entstanden und verdeutlichen das die Faszination für diese zeitlose Musikrichtung nach wie vor ungebrochen ist und Jahr für Jahr die nächste Evolutionsstufe erreicht. Die ersten Gäste dieser extra langen Groove-Night sind Moers und Danny Salas, die mit einem explosiven b2b-Set, ihre leidenschaftliche Liebe zu House Music unterstreichen wollen. Nicht ohne Grund sind die Beiden mit Ihrem neuen Partylabel „Housenation“ gerade in aller Munde. Deshalb oder gerade deswegen sind sie in Clubs wie Sisyphos, Ritter Butzke, Tanzhaus West oder den Odonien mehr als gern gesehene Gäste. 2017 haben sie mit Fine Beatz aus Erfurt ein Label gefunden, das Ihre erste gemeinsame EP mit dem Namen „Panhan" veröffentlicht hat und das mit Remixen von so namhaften Ausnahmekünstlern wie Beatamines und Chris Wood & Meat. Frische House-Vibes in Form eines bunt geflochtenen Strauß' blühender Beats stehen dank unseres 2. Gast-Acts erneut hoch auf dem Programm. Miss Evoice ist die wundertütig-quirlige Halbthaischwäbin aus Stuttgart, welche seit mehr als zwölf Jahren als DJ, Kollektivmitglied der wunderbaren Aromåt- und Låusche-Crew, Resident und Bookerin von eigenen Veranstaltungsreihen die Szene ordentlich aufmischt. Durch ihre jahrelange Erfahrung hat sie ein riesiges Repertoire an verschiedensten Stilrichtungen abseits der gewohnten Elektronikpfade gesammelt und ihre musikalische Schatzkammer tief verinnerlicht. Somit ist sie ein Garant für ausgelassene Stimmung, ob am Tag oder in der Nacht. Das schillernde Rahmenprogramm liefert in dieser Nacht Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists, der die Climax-Family mit seiner ganz eigenen Definition von High Energy and Emotional House Music überraschen und begeistern will. Welcome to the House of House!

www.soundcloud.com/missevoice

www.soundcloud.com/pauls-artists

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Moers b2b Danny Salas (Housenation)

Miss Evoice (Aromåt / Låusche)

Jochen Junker (Paul's Artists)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#paulsartists #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse

#electronicmusic