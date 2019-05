Paul’s Artists present: Berlin’s Colors

"Es sind Harmonien und Kontraste in den Farben verborgen, die ganz von selbst zusammenwirken“ (Vincent van Gogh)

Fast genau 1 Jahr ist vergangen und nach seinem fulminanten Climax-Debut im Juni 2018, freuen wir uns umso mehr, dass Kalyma uns erneut in einem 3h-Set die musikalischen Farben der Spreemetropole voller Kraft und Tiefe präsentieren wird. Viel hat sich getan in diesen 12 Monaten, Kalyma hat mit seinem Release „Rites" kurzerhand die Charts gestürmt und mit Ausnahmekünstlern wie Whitesquare, Panthera Krause, Nandu uvm. die Solide-Family weiter konsequent in das Rampenlicht der Aufmerksamkeit bewegt.

Aufgewachsen in Gran Canaria und seit 2012 in Berlin fest verwurzelt, ist Kalyma's persönliche Reise aber mindestens so interessant wie sein musikalischer Werdegang. Nach Abschluss seines Studiums als Sounddesigner, gründete er zusammen mit MYNY und D.Y.A das Berliner Underground-Label Solide und wirbelt mit seinen Produktionen die Metropole an der Spree ordentlich durch. Seine kraftvollen Drum & Rhythmus orientierten Tracks, werden nicht ohne Grund von so namhaften Acts wie z. B. Andhim, &Me, Adam Port, Dixon und Rampa in die Heavy Rotation genommen und schmücken unzählige Mixe und Playlists vieler großer Stars! Aber Kalyma ist auch auf so außergewöhnlichen Labels wie Connected Frontline mit einer eigenen Produktion vertreten, welches 2015 durch die legendären Stereo Mc’s das Licht der Welt erblickte und durch Kompakt Records(!) vertrieben wird. Quasi parallel startete 2015 Kalyma mit seinem Debüt „Sacrosanct“ auf Solide mehr als vielversprechend in die Welt der elektronischen Musik, da diese Veröffentlichung von unzähligen DJs in der Szene gespielt wurde.

Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists, wird erneut von soulful deep bis hoch energetisch, ein ebenso farbenfrohes Rahmenprogramm beisteuern. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Ihr, um das Bild dieser Nacht zu vollenden!