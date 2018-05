Paul’s Artists present Berlin’s Finest

Aufgewachsen in Gran Canaria und seit 2012 in Berlin fest verwurzelt, ist Kalymas persönliche Reise mindestens so interessant wie sein musikalischer Werdegang.

Nach Abschluss seines Studiums als Sounddesigner gründet er zusammen mit MYNY und D.Y.A das Berliner Underground-Label Solide und wirbelt mit seinen Produktionen die Metropole an der Spree ordentlich durch. Seine kraftvollen Drum & Rhythmus orientierten Tracks werden von namhaften Acts wie z. B. Andhim, &ME, Adam Port und Rampa in die Heavy Rotation genommen und schmücken unzählige Mixe und Playlists bekannter Künstler. Außerdem ist Kalyma auf dem außergewöhnlichen Label Connected Frontline mit einer eigenen Produktion vertreten, das 2015 durch die legendären Stereo MCs das Licht der Welt erblickt und über Kompakt Records vertrieben wird. Quasi parallel macht er 2015 mit seinem Debüt „Sacrosanct“ auf Solide auf sich aufmerksam. Mit einem dreistündigen Set begrüßt der Berliner in dieser Nacht das Stuttgarter Publikum und wird dort sicherlich auch sein neuestes Ausnahme-Release „Yaiza“ auf Solide präsentieren. Jochen von den Paul’s Artists spannt passend dazu den musikalischen Rahmen von soulful deep bis hoch energetisch. Somit steht einer besonderen Nacht mit ganz viel außergewöhnlicher Musik nichts mehr im Wege!

www.solide-label.com

www.fb.com/kalymamusic

www.paulsartists.de