Paul’s Artists present Catch Up

Du irrst einsam durch die Nacht, auf der Suche nach Gleichgesinnten und nach einem Platz, voll positiver Energie, mit der extra Portion Family-Feeling? So ein Ort wo man dich herzlich willkommen heißt und es einfach ist, du selbst zu sein? Dann lauf doch ganz entspannt durch die Calwer Straße, wo Alex, Martin und Jochen, ihr Netz voll emotionaler Musik auswerfen, um zusammen mit dir endgültig das Feierdefizit zu besiegen!

Jetzt aber erstmal eine kurze Zusammenfassung des fast unendlichen Werdegangs von Alexander Maier, der bereits im Alter von 16 Jahren(!) mit Raketentempo in Welt der elektronischen Musik abhob. Ob im legendären Oz, dem Splash oder etwas später in der Radio Bar, Alex war von Anfang an, immer an den Hotspots anzutreffen und das hat sich auch bis heute nicht geändert. In den folgenden Jahren war Alex regelmäßig im M1, Zapata oder dem Rocker mit der Nummer 33 als Gastact gebucht oder repräsentierte besagte Locations als Resident. Auch seine Liste an namhaften Labels sollte hier Erwähnung finden und so gehört er seit 2008 zur Moodmusic- Family und produzierte des weiteren für Compost, Different, Parquet uvm.

Eigentlich müsste man Martin Rapp auch nicht mehr extra vorstellen, aber wir machen es der Vollständigkeit halber trotzdem! Seine fast übermenschlich lange Laufbahn startete er als Resident des legendären Splash, dem Zenit in Stuttgart und der unvergessenen Stomp-Afterhour. Headliner des „Train to Love“ zur Loveparade, Radiomoderator und Plattendealer, nationale und internationale Gigs wie im DC10 (Ibiza) waren die Stationen der 90er Jahre und um die Jahrtausendwende. Unzählige weitere Etappen seiner „Vita“ würden hier definitiv den Rahmen sprengen. Musikalisch gehen seine Vibes in Richtung Tech-House, Progressive-House & alles was die Herzen mit Licht erfüllt und die Tanzbeine kräftig in Schwingung versetzt!

Das extra bunte und energetische Rahmenprogramm gestaltet heute wieder Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists, der sich voller Freude, wie ein Leistungssportler, auf dieses besondere Freundschaftsspiel vorbereitet hat. Also Leute, poliert eure Schnabeltassen, wir haben was aufzuholen Zwinkersmiley ;)