Paul’s Artists present Free Love

Wirkliche Liebe ist ein Gefühl, das viel tiefer geht als all das, was gewöhnlich als Liebe bezeichnet wird. Es beinhaltet den Ausbruch aus dem Vorgegebenen, die Überwindung des Egoismus und die Fähigkeit geben zu können.

Um diesen Anspruch gerecht zu werden, werfen heute unser aller Lieblingsbär Martin Rapp, seines Zeichens Lovepop- & CSD- Resident und Jochen Junker von den hauseigenen Paul’s Artists, ihre Spielzeit zusammen, um in dieser Nacht die magische Kraft der Liebe klar und ungefiltert auf den Dancefloor zu zaubern! Zusammen ist man einfach stärker und gemeinsam bringen die beiden Vollblut-Musikliebhaber mehr als 50 Jahre Erfahrung auf das Parkett. Und weil eine gute Idee einfach eine gute Idee ist, wurde kurzerhand ein Name für dieses außergewöhnliche Projekt gefunden. Wir präsentieren euch voller Freude die Prämiere von JURA!

Eigentlich muss man Martin Rapp nicht mehr extra vorstellen, aber wir machen es der Vollständigkeit halber trotzdem! Seine fast übermenschlich lange Laufbahn startete er als Resident des legendären Splash, dem Zenit in Stuttgart und der unvergessenen Stomp-Afterhour. Headliner des „Train to Love“ zur Loveparade, Radiomoderator und Plattendealer, nationale und internationale Gigs wie im DC10 (Ibiza) waren die Stationen der 90er Jahre und um die Jahrtausendwende. Unzählige weitere Etappen seiner „Vita“ würden hier definitiv den Rahmen sprengen. Musikalisch gehen seine Vibes in Richtung Tech-House, Progressive-House & alles was die Herzen mit Licht erfüllt und die Tanzbeine kräftig in Schwingung versetzt!

Aber auch unser 2ter Gast dieser ausgedehnten Liebesnacht sollte nicht unerwähnt bleiben! Rolf Magnus wird wie gewohnt einen kunterbunten Auftakt gestalten und das mit ganz viel Gefühl und Energie. Nicht umsonst begleitet er aktiv die Paul’s Artists schon seit unzähligen Jahren und bleibt ein Garant für Hör- und Tanzgenuss der Extraklasse! Lasst uns zusammen die Hände halten, Blumenkränze in die Luft werfen und uns das schenken was das Leben erst Lebenswert macht!

_ _

#paulsartists #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic

www.soundcloud.com/martin-rapp

www.soundcloud.com/pauls-artists

▶ Melde dich für unseren Newsletter an und verpasse keine Neuigkeiten rund ums Climax Institutes Stuttgart mehr!

Unsere Newsletter-Abonnenten profitieren zusätzlich von Sonderaktionen,

Vorverkaufsinformationen, Verlosungen zu Gästelisteplätzen und vielem mehr.

▶ Anmeldung über: https://climax-institutes.de/newsletter/