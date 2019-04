Paul’s Artists present: It’s Our House

Vor genau einem Jahr hatte Matthias seine Climax Premiere bei der Paul’s Artists Night. Wie erwartet war dies ein mehr als nur denkwürdiges Booking in der nun fast 20-jährigen Geschichte des House-Traditions- Events im Climax Institutes.

Die wirklich fantastischen Bookings Schreien umso mehr nach Wiederholung. Ja und jetzt? Gesagt – getan! Matthias Vogt hat musikalisch sicher weit mehr als nur zwei Leben. Während er den Jazz-Konzertgängern etwa als Pianist ein feststehender Begriff ist, kennen ihn Clubgänger als DJ und Producer und Teil des Duos Motorcitysoul (M. Vogt und DJ C-Rock). Mit dem er auch im Cocoon Club die „Our House“ Veranstaltung ins Leben rief. In seiner Funktion als DJ hat Matthias mittlerweile alle Kontinente bereist. Unter anderem spielte er in New York, London, Paris, Sydney, Sao Paolo oder Tokyo. Seine elektronischen Musikproduktionen releast er derzeit bei Labels wie Polytone, Anjunadeep oder Blossom Kollektiv. Er arbeitete mit House-Legenden wie Satoshi Tomiie, Chez Damier oder Ian Pooley zusammmen. Sein Fokus liegt dabei stets auf House mit sehr großer musikalischer Tiefe, viel Emotionalität und konstantem Club-Groove. Der zweite Gast des Abends ist Phyllis Blessing, ihres Zeichens Resident im Climax Institutes. Sie bespielt unterschiedliche Eventformate im Kultclub in der Calwerstraße. Demnach weiß sie bestens Bescheid, was für Matthias und auch für den Climax Floor so an Tempo und an Grooves vorzulegen ist. Phyllis Blessing stellt gemeinsam mit dem Gastgeber Axel Conradt von den „Paul’s Artists“ - das musikalische Rahmenprogramm dar.

Matthias Vogt (Anjunadeep / FFM)

Phyllis Blessing (Climax Institutes)

Axel Conradt (Paul's Artists)